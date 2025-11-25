LuxExperience benoemt Francis Belin tot algemeen directeur Mytheresa

De Duitse modewinkel Mytheresa staat voor een leiderschapswissel. De beursgenoteerde moedermaatschappij LuxExperience B.V. kondigt dinsdag de benoeming aan van Francis Belin tot algemeen directeur van Mytheresa. Hij start op 1 januari 2026 in zijn nieuwe functie.

Belin volgt Michael Kliger op. Kliger blijft als groepsdirecteur van LuxExperience verantwoordelijk voor de strategische koers van Mytheresa en de in het voorjaar overgenomen handelsplatformen Net-A-Porter, Mr Porter en Yoox.

Kliger leidt Mytheresa al meer dan tien jaar. Hij realiseert onder meer de beursgang in New York in 2021 en de transformatie door de overname van onlinemodewinkel Yoox Net-a-Porter Group (YNAP) afgelopen voorjaar. In zijn toekomstige rol stuurt Belin het bestaande managementteam van Mytheresa aan en rapporteert hij direct aan Kliger.

Belin komt van veilinghuis Christie's

De beoogde Mytheresa-topman komt van het gerenommeerde internationale veilinghuis Christie’s. Hier bekleedt hij laatstelijk de functie van directeur Azië-Pacific en is hij wereldwijd verantwoordelijk voor de categorieën luxe en Aziatische kunst.

Volgens zijn toekomstige werkgever speelt hij bij Christie’s een cruciale rol in diverse strategische stappen, waaronder de overname van veilinghuis Gooding & Company. Eerder in zijn loopbaan is Belin werkzaam voor McKinsey & Company, Swarovski en Richemont.

Kliger prijst zijn opvolger aan de top van de modehandelaar uit München: “Ik ben zeer verheugd Francis Belin te benoemen tot nieuwe algemeen directeur van Mytheresa”, verklaart hij in een statement. “Met Francis hebben we een buitengewone leider gevonden. Hij staat bekend om zijn klantgerichtheid, wereldwijde denkwijze, uitstekende resultaten en coöperatieve leiderschapsstijl.”