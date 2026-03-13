LVMH benoemt Béatrice Goasglas tot CEO van Tag Heuer

Het Franse luxeconcern LVMH maakt de benoeming bekend van Béatrice Goasglas tot CEO van de Zwitserse horlogemaker Tag Heuer. De overgang gaat in op 10 mei 2026. Het merk zet hiermee de langetermijnstrategie voort van verhoging en innovatie binnen de hard luxury sector.

Goasglas doorliep een leiderschapstraject dat in 2018 bij het Maison begon als vice-president digital en klantbeleving in Genève. Vanaf 2021 vervulde zij de functie van algemeen directeur voor Azië-Pacific in Singapore. Sinds 2023 bekleedde zij de positie van president van de Amerika's voor Tag Heuer in Miami.

In haar nieuwe functie krijgt Goasglas de taak om het erfgoed van het Maison en de iconische collecties te benutten. Daarnaast ontwikkelt zij het strategische partnerschap met Formule 1 verder.

Steun van de directie en loopbaan

Stéphane Bianchi, algemeen directeur van de LVMH-groep en directeur van LVMH Watches & Jewelry, spreekt zijn vertrouwen uit in de benoeming. Volgens Bianchi stelt haar leiderschap en toewijding het merk in staat nieuwe hoogten te bereiken met behoud van de avant-gardistische geest.

"Béatrice heeft een uitstekende carrière bij Tag Heuer achter de rug. Ik ben verheugd dat zij de leiding van dit iconische horlogemakers Maison op zich neemt," aldus Bianchi. Hij benadrukt dat haar grondige kennis van het merk en de teams van groot belang is voor de belichaming van de hoogste horlogemakerij kwaliteit.

Voor haar tijd bij Tag Heuer bouwde Goasglas een uitgebreid portfolio op in digitaal en marketing leiderschap. Haar carrière begon in 2007 bij de Franse beautyretailer Sephora als consultant CRM-projectmanager. In 2009 stapte zij over naar de Franse cosmeticagigant L'Oréal als e-marketingmanager.

Achtergrond in de Franse mode

Goasglas brengt ook aanzienlijke ervaring mee uit het contemporary fashion segment. Van 2012 tot februari 2015 vervulde zij de functie van digital en customer director bij het Franse contemporary merk The Kooples.

Na deze periode trad zij in februari 2015 in dienst bij de Franse modegroep SMCP als hoofd marketing, digital en klant. Zij bleef ruim drie jaar bij de groep, die merken als Sandro en Maje beheert, voordat zij overstapte naar de luxe horlogesector bij LVMH.

De leiderschapswisseling vindt plaats op een moment dat LVMH zijn positie op de wereldwijde horlogemarkt versterkt door digitale transformatie en regionale expansie. Van Goasglas wordt verwacht dat zij haar multiregionale ervaring inzet om de volgende groeifase van het Zwitserse merk te stimuleren.