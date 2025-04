LVMH benoemt nieuwe CEO’s voor Kenzo en Fendi

Het Franse luxeconcern Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) heeft opnieuw een aantal managementposities ingevuld. Op maandag presenteerde de groep de toekomstige CEO’s van de modehuizen Kenzo en Fendi. Daarnaast krijgt Louis Vuitton een nieuwe verantwoordelijke voor de Chinese markt.

Beide CEO’s komen uit eigen gelederen

Charlotte Coupé is benoemd tot de nieuwe CEO van Kenzo. Ze start op 1 mei in haar nieuwe functie en rapporteert rechtstreeks aan Sidney Toledano, adviseur van voorzitter Bernard Arnault, aldus LVMH. Coupé stapt over binnen de groep, waar ze sinds 2016 werkzaam is. Haar meest recente functie was Business Unit Director – Men Ready to Wear bij Louis Vuitton.

Coupé begon haar carrière in 2006 bij het Amerikaanse modehuis Ralph Lauren. Daarna werkte ze voor Lacoste, voordat ze de overstap maakte naar LVMH. Als CEO van Kenzo volgt ze Sylvain Blanc op, die het concern verlaat om zich aan ‘nieuwe projecten’ te wijden.

Ramon Ros, de beoogde CEO van Fendi, is eveneens al werkzaam bij LVMH. Daar is hij momenteel voorzitter en CEO voor de regio Vasteland China en leidt hij de activiteiten van Louis Vuitton in Groot-China. Ros begint op 1 juli aan zijn functie bij Fendi en zal dan eveneens rechtstreeks aan Sidney Toledano rapporteren, aldus het concern.

Ros heeft ervaring opgedaan in de textiel- en detailhandel bij Marks & Spencer, Diesel en Tous, voordat hij in 2013 bij LVMH in dienst trad. Daar bekleedde hij diverse managementfuncties bij het modehuis Givenchy, tot hij zijn huidige functie kreeg.

De nieuwe China-directeur van Louis Vuitton komt van Apple

De verantwoordelijkheid voor de Chinese markt van Louis Vuitton komt in handen van Daniel DiCicco, die is benoemd tot de nieuwe voorzitter en CEO van Vasteland China. DiCicco, die eerder managementfuncties bekleedde bij Sony Music en Coach en recentelijk de wereldwijde retaildivisie van het Amerikaanse technologieconcern Apple leidde, begint op 28 april in zijn nieuwe functie en rapporteert rechtstreeks aan David Ponzo, de Chief Commercial Officer van Louis Vuitton, aldus LVMH.