LVMH versterkt directiecomité met nieuwe benoemingen

Het Franse luxeconglomeraat LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) kondigt strategische wijzigingen aan in het senior leiderschapsteam. Doel: versterking van de duurzame groeistrategie. De benoemingen gaan per direct in. Twee ervaren interne leiders treden toe tot het directiecomité. Het bedrijf reorganiseert de beauty- en milieudivisies.

Véronique Courtois leidt beautydivisie

Véronique Courtois is benoemd tot voorzitter en algemeen directeur van Parfums Christian Dior en van de LVMH beautydivisie. In deze uitgebreide functie treedt Courtois toe tot het directiecomité. Zij houdt toezicht op de activiteiten van alle maisons binnen de beautyportefeuille. Haar huidige rol aan het hoofd van Parfums Christian Dior blijft behouden. Dit garandeert strategische continuïteit voor het merk.

Courtois trad in 2000 in dienst bij LVMH. Tien jaar lang vervulde zij diverse marketingfuncties. In 2007 werd zij marketingdirecteur van Guerlain. In 2010 stapte ze over naar Christian Dior Couture als marketingdirecteur. Later was zij algemeen directeur van het merk Parfums Christian Dior. Vanaf 2019 was zij algemeen directeur van Guerlain. In maart 2023 keerde zij terug om Parfums Christian Dior te leiden.

Antoine Arnault breidt takenpakket uit in directiecomité

Antoine Arnault, directeur imago en milieu van LVMH, is eveneens benoemd in het directiecomité. Arnault blijft verantwoordelijk voor imago, communicatie en duurzame ontwikkelingsprojecten. Deze taken vervult hij sinds 2020. Zijn expertise is essentieel voor de voortgang van het Life 360-stappenplan. Dit plan richt zich op bescherming van biodiversiteit en milieu.

Arnault startte zijn carrière in 2000 met de oprichting van een technologiebedrijf. Daarna trad hij in dienst bij Louis Vuitton als communicatiedirecteur. In 2011 werd hij algemeen directeur van het Italiaanse herenmodemerk Berluti. In 2013 werd hij voorzitter van Loro Piana. Deze functie bekleedde hij tot 2025. Momenteel is hij algemeen directeur en vicevoorzitter van de raad van bestuur van Christian Dior SE. Ook is hij voorzitter van de raad van commissarissen van Berluti.

Rinderknech vertrekt voor persoonlijke projecten

De reorganisatie volgt op het vertrek van Stéphane Rinderknech. Hij verlaat de groep om persoonlijke projecten na te streven. Rinderknech leidde eerder de expansie van LVMH hospitality en de beautydivisie. Stéphane Bianchi, algemeen directeur van LVMH, spreekt zijn dankbaarheid uit voor de bijdrage van Rinderknech aan de groei van de hospitality- en beautybedrijven.

Bianchi merkt op dat zowel Courtois als Arnault gedurende hun carrière consequent de waarden van de groep hebben uitgedragen. Hun unieke expertise is naar verwachting cruciaal voor de strategische koers van het conglomeraat. LVMH navigeert door een evoluerend luxelandschap.