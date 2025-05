Lycra zet in op Khuyen Busin voor de ontwikkeling van de Franse en Benelux-markten

Om haar positie op de Franstalige markten te verstevigen, heeft textielbedrijf Lycra Company Khuyen Busin benoemd tot Senior Strategic Account Manager, Brand & Retail voor de Franse en Benelux-markten.

Khuyen Busin gaat werken vanuit het Europese hoofdkantoor van het bedrijf in Genève. Haar verantwoordelijkheid is het versterken en uitbouwen van de relaties met merken en distributeurs. In haar functie gaat ze marketingacties leiden in samenwerking met de commerciële strategie.

De Senior Strategic Account Manager, Brand & Retail van Lycra heeft onder meer gewerkt bij BCBG Max Azria Group, Groupe Royer en L’Occitane International. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring in de internationale ontwikkeling van merken. Ze heeft onder andere groeiprojecten geleid, nieuwe markten geopend en commerciële prestaties verbeterd.

Khuyen Busin is vijftalig (ze spreekt vloeiend Frans, Engels, Spaans, Portugees en Vietnamees) en heeft een uitgesproken internationaal profiel. Dit profiel zou moeten bijdragen aan een versnelde ontwikkeling van de partnermerken van Lycra in de Franstalige landen.

“We zijn verheugd Khuyen te verwelkomen in ons team. Haar expertise in het beheren van strategische accounts en haar gedegen kennis van de markten vormen een echte aanwinst voor onze groei in de Franstalige landen”, aldus Arnaud Ruffin, vice-president of Brands and Retail bij Lycra, in een persbericht.