Maison Margiela benoemt nieuwe CEO

Maison Margiela heeft de aanstelling van een nieuwe CEO bekend gemaakt in een persbericht van de Only The Brave group, het moederbedrijf van Margiela. Gianfranco Gianangeli begint in september als de nieuwe CEO van het Franse modehuis.

Gianfranco Gianangeli heeft veel managementervaring in de modeindustrie. Zo werkte hij eerder voor Givenchy als global retail director, bij Prada als associate international director en bij Botega Veneta in verschillende merchandiser posities en als vice president van Japan.

Maison Margiela maakt sinds 2002 onderdeel uit van de OTB group en John Galliano is sinds zes jaar creatief directeur . Met succes, want in 2019 was de omzet van het modehuis 200 miljoen euro, een stijging van 36 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Vooral online kanalen doen het goed en er was een exponentiële groei te zien in de verkoop van de accessoirecollecties, die goed zijn voor 60 procent van de totale omzet.

Beeld: Gianfranco Gianangeli via OTB