Manager AZ Factory wordt CEO Dunhill

Laurent Malecaze wordt de nieuwe CEO van Dunhill, dat melden internationale media waaronder WWD. Malecaze was voorheen werkzaam als CEO van AZ Factory, een joint venture tussen Compagnie Financière Richemont en ontwerper Alber Elbaz, die afgelopen april stierf aan de gevolgen van Covid-19.

Malecaze begon zijn carrière als consultant bij Bain & Co. In 2015 trad hij toe tot The Webster, een Amerikaanse multibrand-retailer, als COO van het bedrijf. In 2018 werd hij gepromoveerd tot president en in 2019 werd hij benoemd tot CEO.

In een verklaring die WWD in handen heeft noemde Malecaze Dunhill ‘een uitzonderlijk Brits luxehuis waar innovatie en vakmanschap altijd een centrale rol hebben gespeeld sinds de oprichting door Alfred Dunhill in Londen in 1893.’