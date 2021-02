Marco Tomasetta benoemd als nieuwe creatief directeur Montblanc

Marco Tomasetta is de nieuwste aanwinst van Montblanc en zal per 1 maart 2021 aan de slag gaan als creatief directeur bij het Duitse luxehuis.

Tomasetta heeft gestudeerd aan het Instituto Europeo di Design in Milaan en het lijstje werkgevers op zijn cv is niet de minste. Zo heeft hij gewerkt bij onder andere Prada, Chloé en Louis Vuitton. Voordat hij bij Montblanc aan de slag ging, was Marco Tomasetta Creative Design Director Men’s and Women’s Leather Goods bij Givenchy.

“We zijn enorm blij dat Marco zijn creatieve leiderschap en visie naar Montblanc zal brengen om de evolutie van ons bedrijf als ‘Maison of Luxury Business-Lifestyle’ te versnellen. Marco is een kundige en dynamische innovator die ook veel waarde heeft aan vakmanschap en tijdloos design, twee waarden die centraal staan in de identiteit van Montblanc”, aldus Nicolas Baretzki, CEO van Montblanc in het persbericht.

Marco Tomasetta is zelf ook enthousiast, in het persbericht zegt hij: “Ik heb heel veel zin om bij Montblanc te werken, een luxehuis met een rijke historie, bekend vanwege zijn toegespitste focus op kwaliteit door het ontwerp en de functionaliteit van zijn producten. Ik kijk uit naar de samenwerking met Nicolas en de rest van het team om een nieuwe creatieve visie voor het merk te creëren die iconen als de Meisterstück (pen, red.) samenbrengen met nieuwe designconcepten in productcategorieën die deze nieuwe Montblanc Luxury Business-Lifestyle-mentaliteit zullen aanspreken.”

Montblanc maakt deel uit van Luxeconcern Compagnie Financière Richemont SA en is een Duits bedrijf in luxegoederen, met name gespecialiseerd in schrijfwaren, horloges en andere accessoires.

Beeld: Montblanc