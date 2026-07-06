Marianne Meuwese verlaat EK Retail na 25 jaar voor functie bij INretail

Marianne Meuwese heeft na 25 jaar afscheid genomen van EK Retail (voorheen Euretco). Per 1 juli is zij gestart als branchespecialist Mode & Schoenen bij INretail, bevestigt zij aan FashionUnited.

In haar nieuwe functie bij INretail gaat Meuwese zich richten op de mode- en schoenenbranche. "Na 25 jaar bij EK Retail heb ik deze mooie vervolgstap gemaakt. Ik kijk ernaar uit om samen met leden, collega's en partners verder te bouwen aan een sterke branche, relaties te verbinden en van betekenis te zijn voor ondernemers in de retail," zegt zij.

Over haar overstap zegt Meuwese: "Ik kijk met veel waardering terug op een bijzondere periode bij EK Retail, waarin sterke relaties en wederzijds vertrouwen de basis vormden voor vele succesvolle initiatieven."

Volgens Meuwese brengt zij naar haar nieuwe functie een scherp oog voor de ontwikkelingen in de retail mee. Ze ziet het als haar kracht om complexe vraagstukken terug te brengen tot concrete, werkbare oplossingen en wil vanuit haar verbindende rol van betekenis zijn voor de mode- en schoenenbranche.

Bij EK Retail was Meuwese onder meer betrokken bij de Mode Alliance Groep en Young Network. Binnen de Mode Alliance Groep werd de samenwerking tussen ondernemers verder geïntensiveerd en werd ook de nieuwe generatie ondernemers actief betrokken. Daarnaast groeide volgens Meuwese Young Network uit tot een branche-overstijgend ondernemersnetwerk waarin kennisdeling, inspiratie en onderling vertrouwen centraal staan.