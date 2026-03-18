Marie-José Vermin volgt Josh Veldhuizen op als CEO van Josh V

Vijftien jaar na de oprichting staat het Nederlandse modelabel Josh V aan de vooravond van een nieuwe fase. Oprichter Josh Veldhuizen draagt de rol van CEO over aan Marie-José Vermin. De wisseling van de wacht moet het merk helpen bij de volgende groeifase, met meer internationale ambities, zo laat een woordvoerder aan FashionUnited weten.

Tweede keer, andere timing

Dat Josh Veldhuizen eerder al eens een CEO aanstelde, maar die rol later weer naar zich toetrok, maakt deze nieuwe stap extra betekenisvol. Volgens haar is de context dit keer fundamenteel anders. Waar eerdere keuzes gepaard gingen met snelle groei en interne onrust, is er nu sprake van een stabielere basis.

“Toen zat er veel snelheid en ook eerlijk gezegd een stukje onrust in die beslissing. Het bedrijf groeide hard en ik dacht: ik moet dit ‘formeler’ organiseren. Achteraf bleek dat niet de juiste timing of de juiste manier en ook niet de juiste persoon met de juiste ervaring,” aldus Veldhuizen.

Inmiddels zijn zowel zij als het bedrijf gegroeid. “We hebben een sterk managementteam, duidelijke processen, betere data en veel meer grip op alle onderdelen van de business.” Die ontwikkeling zorgt ervoor dat de overdracht van het leiderschap nu voelt als een logische stap vooruit, in plaats van een risico. “Dus deze stap voelt niet als loslaten, maar als versterken.”

Strategisch betrokken

Hoewel Veldhuizen haar focus verlegt naar design en marketing, verdwijnt ze niet uit het strategische speelveld. Integendeel: haar betrokkenheid blijft groot, maar krijgt een scherpere invulling.

“Mijn rol verschuift van allround naar gefocust, maar strategisch blijf ik net zo betrokken, misschien zelfs scherper dan voorheen. Ik zit nog steeds op de kern: merk, collectie en positionering.”

In nauwe samenwerking met CEO Marie-José Vermin blijft ze meedenken over de grotere lijnen. “Waar willen we als merk naartoe, welke markten passen bij ons, hoe blijven we relevant én herkenbaar.”

Haar rol verschuift daarmee van breed aansturen naar inhoudelijk sturen vanuit haar expertise.

Groei met behoud van identiteit

Onder leiding van Vermin, die eerdere modemerk 10Days aanstuurde, ligt de nadruk op gecontroleerde en kwalitatieve groei. De ambitie is daarbij niet om de grootste speler te worden, maar om uit te blinken binnen het eigen segment.

“We hebben nooit de ambitie gehad om de grootste te zijn, we willen de beste zijn binnen ons segment.”

Die strategie vertaalt zich in verdere professionalisering, internationale expansie en een slimmere inzet van het omnichannelmodel. Tegelijkertijd wordt gekeken naar verbreding van het merk. “Ik zie veel potentie in het verder uitbouwen van Josh V als lifestylemerk. Niet alleen kleding, maar een complete wereld waar onze klant zich in herkent.”

Volgens Veldhuizen blijft de menselijke factor daarin cruciaal: “Uiteindelijk maakt niet de strategie het verschil, maar de mensen die ‘m uitvoeren.”

Gerichte internationale expansie

De internationale groei richt zich in eerste instantie op Europa, waar het merk al een basis heeft opgebouwd. In plaats van snelle, brede expansie kiest Josh V voor een gerichte aanpak per markt.

“We geloven heel sterk in de combinatie van kanalen. Wholesale blijft belangrijk voor zichtbaarheid en bereik, e-commerce voor directe klantrelatie en data, en eigen retail voor merkbeleving.”

Die kanalen versterken elkaar, benadrukt ze. “Een goede brandstore kan je online performance verbeteren, en andersom.” De strategie draait dan ook om het vinden van de juiste balans per markt, in plaats van overal tegelijk aanwezig te willen zijn.

Duurzaamheid als doorlopend proces

Duurzaamheid blijft een belangrijk speerpunt, maar krijgt een meer geïntegreerde en concrete invulling. Volgens Veldhuizen zit het niet in losse campagnes, maar in de volledige keten.

Het merk zet in op tijdloze ontwerpen en kwaliteit, zodat kleding langer meegaat. Daarnaast worden stappen gezet op het gebied van materiaalgebruik, transparantie en arbeidsomstandigheden. Tegelijkertijd benadrukt ze het belang van realisme.

“We zijn er nog niet, geen enkel merk is dat, maar we maken wel heel bewust stappen en die publiceren wij elk jaar in ons Sustainability Report. Liever meetbare vooruitgang dan mooie marketing.”

De organisatie in ontwikkeling

De komst van een CEO brengt veranderingen met zich mee, maar volgens Veldhuizen gaat het om een natuurlijke ontwikkeling, geen koerswijziging. De basis voor groei is de afgelopen jaren al gelegd.

“Met een CEO kunnen we dat verder verdiepen en opschalen. Meer focus in verantwoordelijkheden, meer structuur waar nodig, maar wel met behoud van onze ondernemende cultuur.”

Voor haar persoonlijk betekent het ook een andere manier van leiderschap. “Als founder moet je soms ook durven erkennen dat je niet degene bent die elke fase van een bedrijf het beste kan leiden.” Juist dat inzicht ziet ze als essentieel voor de toekomst van het merk.