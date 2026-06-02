Marimekko haalt voormalig Ganni-topvrouw in directieteam

Het Finse textielconcern Marimekko Corporation vult een directiefunctie opnieuw in als onderdeel van een structuurhervorming. Dinsdag kondigt het bedrijf de benoeming aan van Karolin Stjerna tot operationeel directeur (COO), Supply Chain.

De 41-jarige bekleedt de nieuw gecreëerde functie vanaf 8 juni. Ze treedt toe tot het directieteam van het bedrijf en rapporteert rechtstreeks aan CEO en President Tiina Alahuhta-Kasko. Ze is verantwoordelijk voor de toeleveringsketen, inclusief productontwikkeling, sourcing, kwaliteitscontrole en logistiek, en voor de eigen drukkerij van het bedrijf in Helsinki. Stjerna is afkomstig van het Deense modemerk Ganni, waar ze de functie van operationeel directeur bekleedde.

Marimekko scheidt Supply Chain en Productportfolio-Management

De benoeming is onderdeel van een herverdeling van de bevoegdheden binnen het directieteam van Marimekko. Het bedrijf scheidt de toeleveringsketen van het productportfolio-management vanwege de ‘strategische rol’ van de keten in een snel veranderende en onzekere omgeving. Dat staat in een verklaring.

Het productportfolio-management valt voortaan onder het merchandising-team. Marimekko zoekt hiervoor momenteel een directeur. Tijdelijk staat dit gebied onder leiding van marketing directeur Sanna-Kaisa Niikko.

Het bedrijf meldt verder dat Tina Broma als gevolg van de herstructurering per direct terugtreedt als Chief Supply Chain and Product Officer (CSCPO). Deze beslissing is ‘in onderling overleg’ genomen, aldus Marimekko.