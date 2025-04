Marketingdirecteur Margiela stapt over naar Valentino

Met ingang van 7 april is Tanja Ruhnke benoemd tot Chief Communication Officer bij Valentino. Ze rapporteert rechtstreeks aan marketingdirecteur Yigit Turhan.

Valentino laat weten dat Ruhnke in haar nieuwe functie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van de wereldwijde communicatiestrategie. De manager heeft ‘uitgebreide ervaring in het ontwerpen en implementeren van strategische en creatieve marketing- en communicatieplannen, evenals in de productie van impactvolle content’.

In de loop van haar carrière heeft ze verschillende functies bekleed in het luxesegment. Zo was ze Director of Global Communication bij Helmut Lang en Vice President of Branding and Communication bij Alexander Wang. Het is niet de eerste keer dat ze voor Valentino werkt. Van januari 2019 tot maart 2020 was ze al Vice President Communication and Marketing voor Noord-Amerika bij het modehuis. Voorheen werkte ze als marketingdirecteur bij Maison Margiela.