Martan krijgt twee nieuwe mede-eigenaren

Diek Pothoven, oprichter van modemerk Martan, heeft Douwe de Boer en Eugénie Mulier mede-eigenaar gemaakt van het bedrijf. Op 31 augustus, tijdens de Fashion Week in Amsterdam, showt het vernieuwde Martan de eerste upcycled reade-to-wear collectie.

"Ik ben enorm dankbaar dat ik mijn bedrijf kan uitbreiden door Douwe en Eugénie mede-eigenaar te maken”, vertelt Diek Pothoven in een persbericht. “Zowel Douwe als Eugénie voegen een essentieel onderdeel aan het merk toe, waardoor we de volgende stap kunnen zetten." Het eerste wapenfeit van het vernieuwde Martan is de eerste upcycled ready-to-wear collectie die op 31 augustus, tijdens de Amsterdam Fashion Week, in het Grand Hotel Amrâth geshowd gaat worden.

(Vlnr) Douwe de Boer, Eugenie Mulier, Diek Pothoven Foto: Ton Stevens

Visueel geïnspireerd

Volgens Pothoven is de collectie visueel geïnspireerd op de ‘overweldigende vormgeving van het wereldberoemde hotel’. De collectie is gemaakt van het afgekeurde hotellinnen van het hotel. De upcycled materialen zijn bewerkt met handgemaakte prints in frisse kleuren. Van de collectie is al een summer drop verschenen, te koop via de website van het merk. Het prijspeil ligt tussen de 189 euro voor een blouse en 519 euro voor een jurk.

Martan is een circulair modemerk dat afvaltextiel uit de luxe hotellerie omzet in kleurrijke en verrassende outfits. Eugènie Mulier is mede oprichter van het merk Archivist, dat zich voor het eerste verdiepte in het upcyclen van hotellinnen. Douwe de Boer studeerde cum laude af aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en is al sinds 2018 bij Martan betrokken. Diek Pothoven is oprichter van het merk en ontwikkelt naast mode ook shows en films.