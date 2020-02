Matchesfashion benoemt nieuwe CEO

Ajay Kavan is per 19 maart de nieuwe CEO van e-commerceplatform Matchesfashion.com. Dat melden diverse media, waaronder WWD. Kavan vervangt voormalig topman Ulric Jerome, die zijn functie afgelopen zomer na zes jaar verliet.

Kavan neemt nu het stokje over van Matchesfashion CFO Fiona Greiner en COO Tom Athron, die de werkzaamheden van Jerome tijdelijk vervulden. Kavan is afkomstig van e-tailer Amazon, waar hij negen jaar lang als vice president werkte. In deze positie zorgde hij onder andere voor de lancering van bezorgservice Amazon Fresh in Europa en Japan.

“De uitgebreide ervaring van Ajay op het gebied van e-commerce zal van groot voordeel zijn voor het bedrijf, omdat het blijft innoveren en uitbreiden in de luxe e-commerce,” verklaart Gabriele Cipparrone, lid van de Raad van Bestuur van Matchesfashion en partner bij moederbedrijf Apax Partners.

Het in Londen gevestigde Matchesfashion werd ruim dertig jaar geleden opgericht door Tom en Ruth Chapman. Het bedrijf is sinds drie jaar grotendeels in handen van private equity-bedrijf Apax Partners. Het platform biedt modeitems van zo’n 450 luxe-ontwerpers en is actief in ruim 170 landen wereldwijd.