Matt Maddox benoemd tot CEO van Authentic Brands Group

Het Amerikaanse merk- en entertainmentplatform Authentic Brands Group (Authentic) kondigt een belangrijke wijziging in de leiderschapsstructuur aan. Deze stap markeert een nieuwe fase van groei voor het bedrijf. Oprichter Jamie Salter maakt de overstap van chief executive officer naar uitvoerend voorzitter. Matt Maddox is benoemd tot president en chief executive officer (CEO).

In zijn nieuwe rol als uitvoerend voorzitter blijft Salter nauw betrokken bij de bedrijfsactiviteiten. Zijn focus ligt op strategische wereldwijde groei. Dit omvat fusies en overnames, wereldwijde partnerschappen en allianties, en andere strategische langetermijnprioriteiten.

Verschuiving in dagelijkse operaties

Maddox rapporteert rechtstreeks aan Salter en is lid van de raad van bestuur. Hij wordt verantwoordelijk voor de wereldwijde uitvoering en de dagelijkse gang van zaken. Zijn mandaat omvat de opschaling van het wereldwijde platform, het stimuleren van organische groei binnen het uitgebreide merkenportfolio en het vergroten van de langetermijnwaardecreatie voor aandeelhouders en partners.

“Dit is een spannende stap voor ons allemaal bij Authentic,” verklaarde Salter in een persbericht. “Als oprichter en uitvoerend voorzitter blijf ik doen wat ik altijd heb gedaan: met een scherpe focus op strategische, transformationele kansen die ons unieke bedrijf positioneren voor verdere groei.” Salter voegde eraan toe dat hij actief betrokken blijft en nauw samenwerkt met Maddox en het bredere leiderschapsteam.

Maddox merkte op dat Authentic een van de krachtigste en meest gedifferentieerde wereldwijde commerciële platforms in het consumentenecosysteem heeft gebouwd. “Ik kijk ernaar uit om zij aan zij met Jamie te werken om op dat fundament voort te bouwen en onze groei te versnellen,” zei Maddox. Hij voegde eraan toe dat de kansen voor de groep aanzienlijk blijven.

Uitbreiding van wereldwijd platform

Sinds de oprichting zestien jaar geleden is Authentic uitgegroeid van één enkel merk tot een wereldwijde onderneming, actief in sport, entertainment, mode en cultuur. Het portfolio omvat momenteel meer dan 50 merken die een retailomzet van 38 miljard dollar genereren. Het bedrijf heeft zijn stakeholdermodel consequent gediversifieerd door partners als Shaquille O'Neal, David Beckham en Kevin Hart te verwelkomen.

Authentic blijft een spraakmakend portfolio beheren na de overname en herpositionering van merken als Reebok, Champion, Sports Illustrated, Guess, Brooks Brothers, Ted Baker, Juicy Couture en Billabong. De groep heeft een uitgebreide wereldwijde aanwezigheid met strategische hubs in New York, Los Angeles, Londen, Mumbai, Mexico-Stad, Shanghai en Tokio.