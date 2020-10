Maus Frères SA wijst nieuwe CEO aan

Maus Frères SA heeft Thierry Guibert aangewezen als nieuwe CEO. Hij zal Didier Maus, die al 28 jaar CEO is, vervangen. Dat meldt Women’s Wear Daily (WWD) in een nieuwsbericht. Guibert zal vanaf 18 januari starten in zijn nieuwe functie.

“Ik ben ervan overtuigd dat zijn ervaring en zijn prestaties belangrijke troeven zullen zijn die Maus Frères in staat zullen stellen om zijn leidende positie verder te ontwikkelen en te consolideren”, zegt Maus, die al zes jaar samenwerkt met Guibert, CEO van Lacoste.

De particuliere Zwitserse retailgroep heeft vorig jaar het Franse modelabel The Kooples overgenomen en is moederbedrijf van Lacoste, Aigle, Devanlay, Gant en Tecnifibre.

Beeld: Lacoste