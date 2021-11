Medeoprichter van 16Arlington ‘Kikka’ Cavenati op 28-jarige leeftijd overleden

Federica Cavenati, medeoprichter van het in Londen gevestigde modelabel 16Arlington, is op 28-jarige leeftijd overleden. De ontwerper, beter bekend als ‘Kikka’, is op maandag 18 oktober overleden na een kort en plotseling ziekbed.

De in Italië geboren en getogen Cavenati bracht haar tienerjaren door in Wenen. Ze verhuisde naar Londen voor haar modeopleiding aan het Istituto Marangoni. Daar ontmoette ze Marco Capaldo, haar levenspartner met wie ze in september 2017 het luxe dameslabel 16Arlington oprichtte, vernoemd naar de locatie van hun eerste – zo goed als vervallen – gedeelde flat aan de Londense Arlington Street. Het label ontwikkelde zich tot een favoriete show tijdens London Fashion Week en beroemdheden als Lady Gaga, Amal Clooney, Rita Ora en Lena Dunham droegen kleding van het merkn op de rode loper.

Cavenati’s familie schrijft in een verklaring: “Het woord ‘speciaal’ voelt onvoldoende om het krachtveld van optimisme, passie en vriendelijkheid dat Kikka was te beschrijven, maar het is ongetwijfeld de meest directe manier om haar te vangen. Kikka was een wit licht; een onmiskenbare energie en een bemoedigende, fel loyale vriend. Dat de 16Arlington-studio niet langer wordt gevuld met haar schaterlach en grenzeloze honger naar creativiteit, is een tragisch verlies voor iedereen die het geluk had haar te kennen. Zij zal voor altijd gemist worden.”

Haar creatieve geest zal volgens de verklaring in het hart van 16Arlington blijven voorleven, en Capaldo is van plan om in februari 2022 een onzichtbare collectie ter ere van haar te presenteren.