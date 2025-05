Melissa Riggs gepromoveerd tot marketing directeur bij The Lycra Company

The Lycra Company, leverancier van vezels en technologische oplossingen voor de kledingindustrie, heeft Melissa Riggs, directeur marketing Noord-Amerika, gepromoveerd tot marketing directeur (CMO, Chief Marketing Officer in het Engels).

Riggs brengt meer dan 20 jaar ervaring in merkopbouw in consumentengoederen en de kleding- en schoenenindustrie mee naar haar nieuwe functie, inclusief ervaring met het Gore-Tex merk. Voordat Riggs in 2022 bij Lycra kwam, werkte ze 11 jaar bij Molson Coors Beverage Company, waar ze zich specialiseerde in partnership marketing en go-to-market planning voor distributeurs.

“De promotie van Melissa weerspiegelt het belang dat we hechten aan het verder uitbouwen van de unieke marketing capaciteiten van ons bedrijf en de waarde die dit aan onze klanten biedt,” aldus Gary Smith, algemeen directeur van The Lycra Company.

Als marketing directeur zal Riggs toezicht houden op de planning, ontwikkeling en uitvoering van merk- en marketinginitiatieven die de bedrijfsdoelstellingen en groeistrategieën van het bedrijf ondersteunen.

"Nu ik de rol van marketing directeur op me neem, kijk ik ernaar uit om nieuwe manieren te vinden om onze merken nieuw leven in te blazen, onze partners te versterken en onze impact in de hele waardeketen te laten voelen,” aldus Riggs.

Riggs heeft een masterdiploma van Temple University in Philadelphia en een bachelordiploma van de University of Rhode Island in Kingston.