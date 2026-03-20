Michael Kors benoemt Corey Moran tot marketingdirecteur

De Amerikaanse luxegroep Capri Holdings kondigt de benoeming aan van Corey Moran tot marketingdirecteur (CMO) voor het merk Michael Kors. De benoeming gaat in op 10 april 2026.

In deze nieuw gecreëerde functie is Moran verantwoordelijk voor het toezicht op een geïntegreerde marketingorganisatie. Zijn takenpakket omvat merkcommunicatie, contentcreatie en de analyse van consumentendata.

Het strategische doel van de functie is omzetverhoging door verbeterde klantenwerving. Het bedrijf wil zijn marktpositie versterken door het Jet Set-levensstijlimago en de fashion storytelling van Michael Kors te combineren met datagestuurde strategieën voor consumentenbetrokkenheid.

Strategische focus op data en merkbegeerte

Moran komt over van het Amerikaanse technologiebedrijf Google, waar hij bijna tien jaar werkzaam was. Zijn meest recente functie daar was hoofd van de industrie voor de mode- en luxesegmenten.

Voor zijn tijd bij Google werkte Moran bijna een decennium bij het Britse consumentengoederenbedrijf Coty. Daar bekleedde hij senior marketingfuncties voor een portfolio van prestigieuze parfummerken, waaronder Marc Jacobs, Calvin Klein, Chloé, Bottega Veneta, Miu Miu en Balenciaga.

Eerder in zijn carrière bekleedde hij verschillende marketingposities bij de Britse multinational Unilever. Deze uitgebreide achtergrond in zowel luxegoederen als digitale analyse is cruciaal voor de toekomstige groeiplannen van het merk.

Directie richt zich op langetermijngroei

John D. Idol, voorzitter en CEO van Capri Holdings (het moederbedrijf van Michael Kors, red.), stelt dat Moran uitgebreide kennis meebrengt van marketing en data-analyse in de mode-, luxe- en consumentensector. Volgens Idol weerspiegelt de functie een voortdurende focus op de versterking van het leiderschapsteam. Ook de marketingcapaciteiten worden verder ontwikkeld ter ondersteuning van de langetermijngroei.

Nu de organisatie evolueert naar een meer consumentgerichte aanpak, wordt van Moran verwacht dat hij de focus op het versterken van de merkbegeerte ondersteunt. De groep streeft met deze geïntegreerde inspanningen naar een wereldwijde verhoging van de klantbetrokkenheid.

Moran omschrijft Michael Kors als een iconisch wereldwijd merk en is vereerd om op een cruciaal moment toe te treden. Hij merkt op dat de combinatie van storytelling en data een kans biedt voor sterkere banden met consumenten en tegelijkertijd voor betere bedrijfsresultaten.

Capri Holdings, genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE), bestaat momenteel uit Michael Kors en Jimmy Choo. De groep richt zich met zijn diverse merkerfgoed op het volledige spectrum van luxe modecategorieën.