Mister Spex benoemt Tobias Krauss tot nieuwe CEO

De Berlijnse brillenretailer Mister Spex SE heeft een nieuwe directeur aangesteld en vult ook de positie van voorzitter van de raad van commissarissen opnieuw in.

Samenvatting Tobias Krauss, voorheen voorzitter van de raad van commissarissen, is benoemd tot nieuwe CEO van Mister Spex.

Hij neemt de functie op 1 april over van Stephan Schulz-Gohritz, die terugkeert naar zijn rol als CFO.

Krauss, een ervaren herstructureringsspecialist, zal de transformatie van Mister Spex leiden en zich richten op duurzame groei.

Het bedrijf maakt maandagavond bekend dat de raad van commissarissen zijn huidige voorzitter Tobias Krauss benoemt tot nieuwe CEO. Krauss neemt de functie op 1 april over. Hij vervangt financieel directeur Stephan Schulz-Gohritz, die Mister Spex sinds augustus vorig jaar als interim-CEO leidt. Schulz-Gohritz blijft aan als Chief Financial Officer (CFO). Krauss’ opvolger als voorzitter van de raad van commissarissen is zijn huidige plaatsvervanger Nicola Brandolese.

Krauss staat bekend als herstructureringsspecialist

Krauss leidde onlangs als CEO de investeringsmaatschappij Abacon Capital, een van de belangrijkste aandeelhouders van Mister Spex. Sinds 2020 is hij lid van de raad van commissarissen van de brillenaanbieder, en in juli vorig jaar nam hij het voorzitterschap van de raad over.

In zijn carrière heeft Krauss zich gepositioneerd als herstructureringsspecialist. Deze ervaring komt zeker van pas in zijn nieuwe rol, gezien de uitgebreide hervormingen bij Mister Spex die hij zal begeleiden.

Nicola Brandolese neemt het voorzitterschap van de raad van commissarissen over De aangewezen voorzitter van de raad van commissarissen, Nicola Brandolese, lichtte de beslissing toe. "We zijn verheugd dat we met Tobias de ideale leider voor Mister Spex hebben gevonden", verklaarde hij in een statement. "Met zijn uitgebreide expertise als turnaround manager zal hij de transformatie van het bedrijf versnellen en de focus leggen op duurzame groei en succes."

Tegelijkertijd prees hij de huidige interim-CEO, die het bedrijf door de recente veranderingen heeft geleid. "De volledige raad van commissarissen spreekt zijn oprechte dank uit aan Stephan Schulz-Gohritz voor zijn leiderschap bij het initiëren en aansteken van het transformatieprogramma van Mister Spex in de afgelopen maanden. Daarmee heeft hij de basis gelegd voor het toekomstige succes van het bedrijf", aldus Brandolese.