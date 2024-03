Mode-icoon Iris Apfel overleden op 102-jarige leeftijd

New York - Iris Apfel, de ruim honderdjarige stijlicoon uit de New Yorkse wijk Queens, is op 102-jarige leeftijd overleden, zo wordt op haar Instagram bekendgemaakt.

De Amerikaanse ontwerper was altijd herkenbaar aan haar oversized ui-vormige bril en omschreef zichzelf als 'geriatrische ster’. Apfel was vooral bekend als textielontwerper en een modeberoemheid. Haar carrière piekte in de jaren ‘80 en ‘90.

Als flamboyante interieurontwerpster was ze meer dan een halve eeuw een vaste waarde op de eerste rijen van Parijse modeshows.

Haar kortgeknipte witte haar, haar enorme bril, haar felle lippenstift, haar halskettingen met grote kralen en armbanden maakten haar beroemd onder de New Yorkse glitterati.

Apfel vulde twee verdiepingen van haar appartement aan Park Avenue met werk van de grote ontwerpers van de 20e eeuw, verzameld tijdens haar decennialange jaren leven.

En ontwerpers en modemerken van Alexander Wang tot Isaac Mizrahi verklaarden fan te zijn van 's werelds meest chique honderdjarige, bekend om haar liefde voor prullaria.

‘Vind je eigen vreugde’

Het Metropolitan Museum of Art in New York organiseerde in 2005 de eerste grote overzichtstentoonstelling van haar garderobe, waarbij Apfel toegaf dat ze net zo vaak interessante sieraden op de kop tikte in een rommelwinkel in Harlem als in een Tiffany's winkel.

De succesvolle documentaire die Albert Maysles in 2014 over haar maakte, "Iris", hielp Apfel haar faam buiten de stijlpagina's te verspreiden.

Vier jaar later verscheen haar autobiografie "Iris Apfel: Accidental Icon" in de boekhandel.

Apfel was altijd een ondernemer en stond bekend om haar samenwerkingen met verschillende merken: er werd een Barbie naar haar evenbeeld gemaakt, ze had een Home Shopping Network-collectie en produceerde zelfs een make-uplijn met MAC Cosmetics.

De sleutel om van het leven te genieten, zei ze, was om nooit te stoppen met werken. "Dat heb ik niet gedaan", zei ze ooit tegen gasten op een receptie ter ere van haar op de Amerikaanse ambassade in Parijs.

"Probeer nieuwe dingen. Laat leeftijd en cijfers je niet afschrikken. Je moet je eigen vreugde vinden, zo uniek mogelijk zijn en niet met de kudde meegaan", voegde ze eraan toe.

Apfel en haar man, Carl Apfel, die 100 jaar werd, waren van 1950 tot 1992 mede-eigenaar van Old World Weavers. Ze restaureerden en verkochten textiel, onder andere aan het Witte Huis.

Apfel werd geboren als Iris Barrel op 29 augustus 1921 in Queens. Ze studeerde af aan de kunstacademie van de Universiteit van Wisconsin en werkte als copywriter voor Women's Wear Daily.

Apfel schuwde nooit kleur of onconventionele silhouetten en spoorde jonge vrouwen op een bijeenkomst aan om af te stappen van het moderne "uniform van een zwarte panty of spijkerbroek met een trui, laarzen en een leren bomberjack".

In plaats daarvan vertelde ze hen om "anders te durven zijn. Wees jezelf, wees uniek.”

"Als je iets draagt en het werkt niet, maak je dan geen zorgen," grapte ze, "de stijlpolitie zal je niet arresteren."

Na Apfel's dood stroomden de eerbetuigingen binnen van over het hele internet, een weerspiegeling van haar brede aanhang. Muzikant Lenny Kravitz beschreef Apfel op Instagram als iemand die "de kunst van het leven onder de knie had", terwijl kledingwinkel Old Navy haar herinnerde als een "forever icon".