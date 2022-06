Mode Stipendium 2022 naar ontwerpstudio Maison the Faux

Ontwerpstudio Maison the Faux heeft stimuleringsprijs Mode Stipendium 2022 gewonnen, zo blijkt tijdens de jaarlijkse uitreiking van de prijs op woensdagavond. Ontwerpers Joris Suk en Tessa de Boer, die aan het hoofd staan van de studio, namen de prijs in ontvangst in het Hermitage in Amsterdam.

Niet alleen krijgt de ontwerpstudio de eer die verbonden is aan de stimuleringsprijs, ook krijgt het een geldbedrag van 50.000 euro waarmee de studio in de gelegenheid wordt gesteld zich artistiek en zakelijk verder te ontwikkelen. Maison the Faux is de elfde ontvanger van de prijs.

Beeldcredit: Maison the Faux

Maison the Faux wint Mode Stipendium 2022

In het juryrapport, in handen van FashionUnited, wordt de ontwerpstudio een 'schoolvoorbeeld voor een nieuw tijdperk in de mode' genoemd. Maison the Faux wordt omschreven als een studio die sinds de oprichting zichzelf en de mode heeft bevraagd en uitgedaagd. "En hierdoor hebben ze een nieuwe generatie overtuigt dat het bevragen van alles inderdaad de enige manier is om de wereld te veranderen, dat het de enige manier voorwaarts is van waar we vandaag de dag staan. Deze boodschap was luid en ruw vanaf het begin, waardoor een punk mentaliteit werd aangeraakt: een bewuste keuze die ging voor impact," aldus het juryrapport.

"Hun werk is representatief voor dat ieder mens vrij is om te ontdekken wie ze zijn of wie ze willen zijn door middel van mode." De jury benadrukt daarnaast dat Maison the Faux nooit een commerciële boodschap op de voorgrond heeft gezet en nooit heeft gebogen voor commercie. "Hierdoor zijn ze een sterk voorbeeld voor een generatie bij wie duurzaamheid en inclusiviteit omarmen en leven door middel van hoop en daarmee de nieuwe wereld omarmen.

Maison the Faux is een ontwerpstudio uit Arnhem. De naam van het merk, vertaald als 'Het fictionele modehuis' weerspiegelt de humor en zelfspot waarmee de studio mode aanvliegt. Maison the Faux staat bekend om het conceptuele en multidisciplinaire werk. De studio specialiseert dan ook in optredens, mode en ruimtelijk inrichting. Zo is Maison the Faux al meerdere keren betrokken bij het ontwerpen van hotelkamers, het opzetten van tentoonstellingen en is het genomineerd voor diverse prijzen en won het de Gieskes-Strijbis Podiumprijs in 2021.

Over het Mode Stipendium

Het Cultuurfonds Mode Stipendium werd in 2011 opgezet door een anonieme mecenas bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. De stimuleringsprijs voor buitengewoon getalenteerde en gevorderde Nederlandse modevormgevers bestaat uit een financiële bijdrage van 50.000 euro en een wisseltroffee ontworpen door Ted van Noten. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Dutch Fashion Foundation uitgekozen als partner voor de uitvoering van het Cultuurfonds Mode Stipendium.