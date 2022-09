Modefotograaf Roxanne Lowit overleden (81)

Modefotograaf Roxanne Lowit is op 81-jarige leeftijd overleden, zo melden verscheidene media, waaronder WWD en Vogue. De fotograaf speelde vanaf de jaren zeventig een belangrijke rol in het vastleggen van de mode- en kunstwereld en kreeg hierbij vooral lovende kritieken op haar backstage fotografie.

“Ze creëerde een genre. Ze creëerde backstage fotografie”, zo deelt oude vriend Brian Cashman mee aan WWD. Achter de schermen van modeshows fotografeerde ze de modellen die zo typerend zijn geweest voor de jaren negentig cultuur, waaronder Kate Moss, Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista en Shalom Harlow. Hierbij was Lowit welgekend en geliefd om haar rustige maar glamoureuze uitstraling, waarmee ze volgens bewonderaars perfect mengde met de omgeving. Zo was ze 24 jaar lang de favoriete fotograaf van de notoire cameraschuwe ontwerper Yves Saint Laurent, blikt WWD terug.

Eerder, in de jaren zeventig en begin jaren tachtig, legde Lowit ook de beruchte nachten in Studio 54 en Le Palace vast. "Mensen dachten dat ze eeuwig zouden leven. Het was een ongelooflijke mix - beroemde mensen gemengd met clubmensen. Iedereen was een ster. Het maakte niet uit wie je was - het maakte uit hoe je eruit zag," vertelde ze in 1990 tijdens een interview aan WWD.

Een herdenking wordt overwogen voor een toekomstige datum. Lowit’s familie beheert momenteel haar archieven terwijl ze overwegen wat ze ermee gaan doen. Er wordt in elk geval een tentoonstelling van haar foto's verwacht in het Museum Cascais in Portugal in september 2023.