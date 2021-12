Modemerk Drykorn stelt nieuwe CSO en COO aan

Duits modemerk Drykorn heeft een nieuwe Chief Sales Officer en een nieuwe Chief Operating Officer aangesteld. Dit meldt het bedrijf in een persbericht. De nieuwe CSO is Benny Jandl en de nieuwe COO is Daniel Kübler. Beiden bekleden sinds 1 oktober 2021 hun functie.

Benny Jandl werkt sinds 2013 voor het modebedrijf. Hij nam verschillende leidinggevende verkoopfuncties op zich, van Key Account Manager tot Hoofd Verkoop Herenkleding. Als CSO neemt Jandl de leiding over de nationale en internationale verkoop op zich. COO Daniel Kübler is nieuw in het bestuur van de onderneming maar werkt al wel sinds 2019 bij Drykorn, zo is te lezen in het persbericht. Kübler werkte voorheen bij Birkenstock, waar hij vier jaar lang Head of Global Sales Strategy & Planning was. Daarvoor was hij enkele jaren Key Account Manager bij de Adidas Group. Opvallend is dat de functie COO nieuw is bij Drykorn en Daniël Kübler dus de eerste is die deze functie op zich neemt, zo is te lezen in het persbericht.</p>

Drykorn is een modemerk uit Duitsland voor heren- en damesmode. Voor de Nederlandse en Belgische klant zijn de items te koop via de webshop van het merk en via online moderetailers zoals de Bijenkorf en Zalando.