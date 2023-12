Modeontwerper Erny van Reijmersdal overleden

De Nederlandse modeontwerper Erny van Reijmersdal is afgelopen weekend op 65-jarige leeftijd overleden. Dat melden zijn naasten in een bericht op de Facebook-pagina van de ontwerper.

Erny van Reijmersdal werd in 1958 in Venezuela geboren. Hij studeerde af aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam. In 2004 richtte hij een modemerk op onder zijn eigen naam. Daarvoor was hij jaren hoofdontwerper bij de Nederlandse damesmodeketen Pauw. Van Reijmersdal stond bekend om zijn klassieke, romantische mode met wijde rokken, fluwelen blazers, ruitmotieven en opstaande kragen. Hij showde zijn collecties hij verschillende malen tijdens de Amsterdam Fashion Week.

In 2009 werd zijn bedrijf failliet verklaard – te snel gegroeid, luidde de verklaring. De twaalf eigen winkels van het merk sloten hun deuren. Daarna bleef de ontwerper op kleinere schaal nog wel actief in de mode. Zo ontwierp hij de afgelopen jaren blazers in gelimiteerde oplage. Deze jasjes werden gedragen door bekende persoonlijkheden uit de theater- en televisiewereld onder wie Karin Bloemen en Irene Moors.

Er wordt in besloten kring afscheid van Van Reijmersdal genomen. Op zijn Facebook-pagina is een online condoleanceregister gedeeld.