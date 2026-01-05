Modeontwerpster Jacqueline de Ribes overleden

Parijs, Frankrijk - Gravin Jacqueline de Ribes, met de bijnaam ‘de laatste koningin van Parijs’, is afgelopen dinsdag 30 december op 96-jarige leeftijd overleden. De ontwerpster, zakenvrouw en icoon van Parijse elegantie, vooral in de Verenigde Staten, overleed in Zwitserland. Dit bevestigt haar secretariaat woensdag namens de familie aan persbureau AFP.

Als vriendin van Yves Saint Laurent en Valentino, mecenas en filantroop, kreeg ze in 2015 een tentoonstelling in het Metropolitan Museum in New York. De expositie toonde ongeveer zestig creaties, zowel haute couture als prêt-à-porter, uit haar garderobe. De oudste stukken dateren uit 1962.

Al in 1956 stond Jacqueline de Ribes op de lijst van best geklede vrouwen ter wereld. In 1962 werd ze opgenomen in de ‘Hall of Fame’ van de mode en gefotografeerd door de grootste modefotografen.

De aristocrate, geboren als Jacqueline de La Bonninière de Beaumont op veertien juli 1929, had van jongs af aan een passie voor mode en vrijheid. Op negentienjarige leeftijd trouwde ze met burggraaf en later graaf Edouard de Ribes (1923-2013).

Na experimenten met journalistiek, theater, televisie en interieurontwerp, kondigde ze in 1962 de oprichting van haar eigen modehuis aan. Dit deed ze met de aanmoediging van Yves Saint Laurent, van wie ze klant was.

Haar eerste collectie kreeg een staande ovatie van de internationale pers en de Verenigde Staten werden al snel haar belangrijkste markt. Ze leidde haar modehuis tot 1995, waarna ze om gezondheidsredenen stopte.

Eind 2019 bracht de veiling van de kunstcollectie die ze met haar echtgenoot had opgebouwd 22,8 miljoen euro op bij Sotheby's Frankrijk. Het Louvre en het kasteel van Versailles maakten gebruik van hun voorkooprecht op enkele stukken.