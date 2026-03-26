Mulberry stelt Christopher Kane aan als creatief directeur damesmode

Het Britse erfgoedmerk Mulberry benoemt Christopher Kane tot creatief directeur van een ready-to-wear-collectie voor dames, die in september wordt onthuld. De collectie is vanaf januari 2027 verkrijgbaar in de winkels en online.

De aanstelling markeert een terugkeer naar de seizoensgebonden kledingcategorie voor Mulberry. Het merk leverde tot 2020 kleding en schoenen, tot de beëindiging van de licentieovereenkomst met Onward Luxury Group.

Het bedrijf is sindsdien begonnen met een herstelstrategie, ‘Back to the Mulberry Spirit’, met als hoofddoel een terugkeer naar winstgevendheid. De kern van het plan is een grote merkvernieuwing die de Britse identiteit van het merk moet herstellen.

De aanstelling van Kane is dan ook passend. De Britse ontwerper is al lange tijd een vaste waarde in de lokale industrie. Sinds de sluiting van zijn gelijknamige merk in 2023 keert Kane langzaam terug in de modewereld, onder andere als gastontwerper voor het residentieprogramma van Self-Portrait.

Mulberry nog in vroege fase van herstel

In een verklaring over deze nieuwe onderneming zegt Kane dat hij vereerd is om deel uit te maken van “een merk met zo'n rijk Brits erfgoed en een diepe toewijding aan vakmanschap”. “Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met Andrea [Baldo, CEO] en het team om een nieuw hoofdstuk voor ready-to-wear te creëren,” voegt hij toe.

Baldo merkt op dat de komst van Kane een “belangrijk moment is voor Mulberry nu we een nieuw hoofdstuk openen voor ready-to-wear”. “Zijn visie sluit sterk aan bij het erfgoed van Mulberry en de geest van Britse creativiteit die het huis definieert. Samen kijken we ernaar uit om de creatieve taal van Mulberry verder te ontwikkelen dan alleen accessoires en een overtuigende toekomst voor ready-to-wear op wereldniveau vorm te geven,” vervolgt Baldo.

Sinds de aanstelling van Baldo aan het roer van Mulberry in 2024 heeft het merk een hernieuwd momentum, ondanks dat het nog ‘vroeg in de ommekeer’ is, zoals Baldo opmerkt in het halfjaarverslag. In de 26 weken tot 27 september 2025 daalde de groepsomzet met vier procent door zwakkere marktomstandigheden en winkelsluitingen in Azië. De brutomarge verbeterde echter tot 69 procent.

“We versterken onze marge en verbeteren onze kaspositie door een grotere focus op de verkoop tegen de volle prijs en een gedisciplineerd kostenbeheer. Tegelijkertijd zorgen ons vernieuwde productaanbod en onze creatieve richting voor een hernieuwde band met de klanten,” aldus Baldo destijds.