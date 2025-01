Nadine Merabi benoemt nieuwe CEO om wereldwijde expansie te leiden

Nadine Merabi stelt Jacobo Hachuel aan als nieuwe CEO om leiding te geven aan de wereldwijde expansie van het merk.

Het merk Nadine Merabi, bekend om zijn feestkleding, heeft sinds 2021 zijn bruto-omzet meer dan verdubbeld en heeft een sterke online aanwezigheid.

Het merk behaalde in het afgelopen vierde kwartaal een jaaromzet van bijna 40 miljoen pond (omgerekend 47,6 miljoen euro).

Het in Manchester gevestigde merk, gelanceerd in 2015 door de oprichter Nadine Merabi, staat bekend om zijn feestkleding. Merabi heeft zichzelf leren naaien nadat ze op de evenementenmarkt een tekort aan producten vond die ze zelf leuk vond.

Hachuel treedt toe tot het bedrijf na zijn rol als Chief Strategy Officer bij Pangaia, waar hij leiding gaf aan marktuitbreiding, operationele efficiëntie en bedrijfstransformatie.

"Bij Nadine Merabi maken we meer dan kledingstukken: we creëren momenten die vertrouwen, ambitie en vreugde inspireren. Ik ben vereerd om dit nieuwe groeifase te leiden en samen te werken met een team dat gepassioneerd is over het versterken van vrouwen via onze ontwerpen en waarden," verklaart Jacobo Hachuel.

Nadine Merabi groeit snel. De bruto-omzet is sinds 2021 meer dan verdubbeld. Het merk heeft een sterke online aanwezigheid en breidt zijn fysieke winkels uit. Na succesvolle pop-ups in Londen, New York en Manchester opende het merk vijf maanden geleden een permanente winkel op South Molton Street in Londen.

De vraag naar Nadine Merabi groeit aanzienlijk in de Verenigde Staten. Veel klanten ontdekken het merk via groothandelspartners als Revolve en Nordstrom, naast de eigen website.

In negen jaar is het bedrijf uitgegroeid van een eenmansoperatie, waarbij Merabi op maat gemaakte kleding voor vrienden en familie maakte, tot een internationale onderneming met miljoenenomzet en een loyale klantengroep aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Tijdens de pandemie maakte het merk een periode van snelle groei door. De 'Darcie'-pyjama's werden een hit, terwijl bruids- en feestcollecties vaak waren uitverkocht door een DTC-model met pre-orders en e-mailmeldingen voor nieuwe leveringen.

Het merk behaalt sterke resultaten, met een jaaromzet van bijna 40 miljoen pond (omgerekend 47,6 miljoen euro) in het afgelopen vierde kwartaal.