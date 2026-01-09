New Balance benoemt Ger Wright tot vicepresident sales EMEA
Ger Wright is benoemd tot vicepresident sales voor de EMEA-regio van New Balance. De directrice kondigde haar nieuwe functie aan op LinkedIn, waar ze zei: “Ik ben vol energie om terug te zijn in een leidinggevende rol bij een merk”.
Wright voegde daaraan toe dat ze in deze rol zal samenwerken “met het team om te profiteren van het momentum dat New Balance creëert. We willen onze EMEA-activiteiten naar een hoger niveau tillen en de geweldige ambities van New Balance realiseren”.
Wright brengt uitgebreide ervaring in de sportkledingcategorie met zich mee. Tussen 2022 en 2025 was ze directrice van de sportdivisie van Frasers Group. In die periode was ze verantwoordelijk voor de herpositionering van Sports Direct in het premiumsegment en de ontwikkeling van een driejarige strategie voor de retailer.
Daarvoor werkte Wright ruim veertien en een half jaar bij Nike, waar ze functies met toenemende verantwoordelijkheid bekleedde. Na functies die voornamelijk gericht waren op sales, was haar meest recente rol die van vicepresident en algemeen directeur merchandising en marketplace EMEA.
Wright is ook oprichtster van Global Game Shapers. Dit is een netwerk voor vrouwelijke leiders in de sportartikelenindustrie dat in januari 2025 werd gelanceerd.
Haar aanstelling bij New Balance wijst mogelijk op een hernieuwde focus op de EMEA-markt voor de sportkledinggigant. Vorig jaar introduceerde het bedrijf een nieuw winkelconcept in de heropende flagshipstore in Londen en in andere Europese regio's. Dit concept belichaamt een premiumervaring op het snijvlak van sport en cultuur.
