New Look benoemt Lynda Petherick tot algemeen directeur

De Britse modewinkelketen New Look kondigt de benoeming aan van Lynda Petherick tot algemeen directeur. Petherick volgt Helen Connolly op, die tot 21 september 2026 bij het bedrijf blijft om de overgang te ondersteunen.

“New Look staat er sterker voor dan in vele jaren”, zegt Mike Coupe, voorzitter van New Look, in een persbericht. “De raad van bestuur is verheugd Lynda te benoemen tot algemeen directeur. Ze combineert een sterk commercieel inzicht en operationele discipline. Daarnaast heeft ze een diepgaand begrip van onze klanten, ons merk en de toekomstige rol van data en technologie.”

New Look benoemt nieuwe algemeen directeur

Petherick startte in 2024 bij New Look als directeur informatietechnologie en leidde de digitale transformatie van het bedrijf. In 2025 volgde haar promotie tot operationeel directeur. In deze functies realiseerde de directrice operationele verbeteringen en een versnelde integratie van data en technologie binnen het bedrijf.

In een reactie op haar benoeming zegt Petherick: “In de afgelopen twee jaar hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt met de versterking van het bedrijf. We zijn een snellere, meer datagestuurde en klantgerichte organisatie geworden. De bemoedigende reacties op onze recente producten en collecties, de groei van Club New Look en de lancering van Pulse bieden een sterk platform. Hiermee kunnen we de klantrelaties verdiepen en betere commerciële beslissingen nemen.”

Voordat Petherick bij New Look kwam, was ze managing director bij het wereldwijde adviesbureau Accenture, waar ze leiding gaf aan de adviespraktijk voor retail en mode in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De directrice was ook bestuurslid van de British Fashion Council van november 2022 tot januari 2026. Daar leidde Petherick duurzaamheidsinitiatieven, waaronder de lancering van het Circular Fashion Innovation Network.

Herfinanciering en financiële prestaties

De leiderschapswissel valt samen met de publicatie van de sterkste financiële resultaten van de retailer in tien jaar. Voor het boekjaar 2026 steeg de EBITDA naar 36,6 miljoen pond (42,74 miljoen euro), een stijging ten opzichte van de 14,3 miljoen pond in het voorgaande jaar. De winstgroei is te danken aan sterkere marges, een verbeterde afprijsdiscipline en een lagere kostenbasis.

De EBITDA in het eerste kwartaal bereikte 17,4 miljoen pond, een stijging van 1,8 miljoen pond ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast heeft New Look een herfinanciering van zijn termijnlening en operationele faciliteiten afgerond. De belangrijkste looptijden zijn verlengd tot 2029 voor een grotere algehele financiële flexibiliteit.

Digitale transformatie en loyaliteitsstatistieken

Digitale kanalen genereren momenteel ongeveer 40 procent van de totale groepsomzet. Naast het online platform heeft de retailer een fysiek winkelnetwerk van 309 winkels. Hiermee is het de op twee na grootste online retailer in damesmode en de op drie na grootste omnichannel moderetailer op de Britse markt.

Het bedrijf heeft zijn loyaliteitsprogramma, Club New Look, uitgebreid tot meer dan een miljoen leden. Daarnaast lanceerde de retailer New Look Pulse, een eigen platform voor klantin- en bedrijfsvoorspellingen. Het platform centraliseert data over klantstatistieken, voorraad, prijzen en vraagvoorspelling.