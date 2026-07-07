New Order of Fashion stelt Julia van Zilt aan als directeur

Julia van Zilt is de nieuwe directeur van New Order of Fashion (NOOF). Dat maakte zij deze week bekend via LinkedIn. Van Zilt is gestart in de functie en zal deze drie dagen per week vervullen. Naast het directeurschap blijft zij actief als oprichter van Textile Alchemy.

Van Zilt noemt de functie een logische volgende stap vanwege de gedeelde focus op innovatieve materialen en ontwerptalent. "De toekomst van mode begint bij het materiaal en bij de mensen die durven experimenteren. Bij NOOF vertalen we onderzoek naar echte innovatie voor de industrie en geven we de nieuwe generatie makers de ruimte en het podium dat ze verdienen", vertelt Van Zilt aan FashionUnited.

Als directeur is Van Zilt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de langetermijnstrategie van NOOF. Daarbij richt zij zich op het verder versterken van de bestaande programma's, het LAB, exposities en het netwerk van jong talent. Daarnaast wil zij de organisatie toekomstbestendig maken door de verbinding tussen onderzoek, makers en de mode-industrie verder te versterken, aldus Van Zilt.

NOOF is een onderneming die zich richt op het verkennen van innovatieve ontwerpmogelijkheden om circulaire oplossingen voor de mode-industrie te materialiseren. De organisatie opereert op het snijvlak van regeneratieve mode, materiaalinnovatie en talentontwikkeling.