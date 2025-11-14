Nic Shaw nieuwe financieel directeur bij Superdry

Superdry benoemt Nic Shaw tot nieuwe financieel directeur en lid van het directiecomité. Hiermee versterkt het bedrijf het leiderschapsteam voor de volgende fase van de turnaround-strategie.

Shaw trad in februari 2023 in dienst bij Superdry en was meest recentelijk commercieel financieel directeur. Ze brengt meer dan 25 jaar ervaring in financieel leiderschap mee, opgedaan bij grote Britse retailers en op internationale markten. Ze speelde een centrale rol in de realisatie van het herstructureringsplan van Superdry, het eerste jaar van de ommekeer en de afronding van twee verkopen van intellectueel eigendom.

Haar benoeming volgt op een aanzienlijke verbetering van de financiële prestaties van Superdry Limited, een particulier Brits modemerk opgericht in 2003. De groep realiseerde in het boekjaar 2025 een aangepaste winst voor belastingen van 33,8 miljoen pond. Dit is een grote ommekeer ten opzichte van het verlies van 48,3 miljoen pond het jaar daarvoor. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Cheltenham, Verenigd Koninkrijk, heeft momenteel 133 eigen winkels in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er 158 franchisewinkels in 22 landen, wat de wereldwijde aanwezigheid onderstreept.

Als financieel directeur wordt Shaw verantwoordelijk voor de financiële afdeling. Haar mandaat is het stimuleren van een gedisciplineerde uitvoering en een nauwe samenwerking met de merk- en commerciële teams. Daarnaast zal ze de waardecreatie op lange termijn ondersteunen terwijl het bedrijf zijn transformatie versnelt. Oprichter en CEO Julian Dunkerton zei dat de benoeming van Shaw een goed presterend directieteam completeert: “Nic combineert diepgaande retailkennis met commerciële helderheid en een praktische aanpak. Na onze resultaten van boekjaar 2025 en de terugkeer naar winstgevendheid, zal haar leiderschap echte stabiliteit brengen in onze financiële afdeling terwijl we onze ambitieuze groeiplannen blijven uitvoeren.”

Shaw zei dat ze ‘opgetogen’ is om de rol op zich te nemen op een cruciaal moment voor het bedrijf. Ze benadrukte de aanzienlijke vooruitgang die de afgelopen twee jaar is geboekt.

Voordat ze bij Superdry kwam, kwalificeerde Shaw zich als registeraccountant bij Arthur Andersen en deed ze internationale ervaring op in Hongkong, Australië en Brunei. Eerder bekleedde ze senior financiële functies bij George at Asda, Sainsbury’s en Tesco, voornamelijk binnen hun kledingdivisies.