Nicholas Kirkwood claimt eigendom van zijn merk

Schoenenontwerper Nicholas Kirkwood en het Franse modeconcern LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) maken na zeven jaar een einde aan hun samenwerking. De luxe conglomeraat bevestigde dat Nicholas Kirkwood de controle over zijn bedrijf terug zal nemen voor het einde van dit jaar. “We hebben deze keuze samen gemaakt,” werd gezegd in een persbericht.

Bronnen bevestigen tegen WWD dat LVMH haar best gaat doen om de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de afgelopen zeven jaar, toen LVMH het meerderheidsbelang van Kirkwood’s merk had gekocht, opende Kirkwood een eigen flagship store in Londen, ging hij een samenwerking aan met Bulgari en verbeterde zijn e-commerce aanbod.

De ontwerper staat bekend om zijn bijzondere schoenen. Kirkwood won twee keer de prijs voor Accessories Designer of the Year, tijdens de British Fashion Awards en won in 2013 de BFC/Vogue Designer Fashion Fund.

Beeld: Nicholas Kirkwood