Nicole Otto benoemd tot global brand president The North Face

VF Corp heeft Nicole Otto aangesteld als global brand president van The North Face, meldt het bedrijf in een persbericht. Hiervoor werkte Otto zestien jaar bij Nike, meest recentelijk als vicepresident van Nike Direct Noord-Amerika. Bij The North Face volgt ze vanaf juni 2022 Steve Murray op, die met pensioen gaat.

Otto zal rapporteren aan Steve Rendle, de voorzitter, president en CEO van VF, en lid worden van het Executive Leadership Team van VF. Rendle noemt Otto in het persbericht een ‘bewezen innovator en toekomstgerichte leider die het uitzonderlijke wereldwijde executive team van The North Face verder zal versterken’.

“Er zijn maar weinig merken in de wereld die een echt iconische status hebben verdiend, zoals The North Face, en ik ben verheugd om me bij het merk aan te sluiten”, aldus Otto.