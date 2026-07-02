Nieuw hoofd duurzaamheid voor Gap

De Amerikaanse retailgigant Gap benoemt Jeffrey Hogue, voormalig hoofd duurzaamheid van Levi Strauss, tot nieuwe directeur duurzaamheid. Dit nieuws kondigt Sally Gilligan, de directeur supply chain en transformatie van het bedrijf, aan in een bericht op LinkedIn.

Gilligan meldt dat Hogue de inspanningen op het gebied van klimaat en gelijkheid zal leiden. Het doel is een betekenisvolle impact in alle bedrijfsonderdelen te realiseren. Hij zal ook zitting nemen in de raad van bestuur van de Gap Foundation ter ondersteuning van initiatieven voor de versterking van wereldwijde gemeenschappen.

Gilligan voegt toe: “Jeff brengt diepgaande wereldwijde ervaring mee van organisaties zoals Levi Strauss & Co., C&A en McDonald’s. Hij heeft een bewezen staat van dienst in het bevorderen van duurzaamheid door zakelijk leiderschap, partnerschap en innovatie.”

Hogue stapt over van Levi Strauss, waar hij zes jaar lang directeur duurzaamheid was. Daarvoor was hij directeur duurzaamheid voor C&A, senior directeur wereldwijde MVO & duurzaamheid voor McDonald's en directeur duurzaamheid voor Danisco, waar hij twaalf jaar werkzaam was.

Bij Gap neemt hij een functie over die voorheen deels werd bekleed door Daniel Fibiger, die meer dan drie jaar vicepresident wereldwijde duurzaamheid van het bedrijf was.

In een bericht over zijn vertrek zegt Fibiger dat het een ‘vreemde tijd is om te vertrekken’, omdat CEO Richard Dickson ‘een gevoel van optimisme, creativiteit en urgentie in het hele bedrijf heeft gebracht dat echt is en nog maar net begint’. Hij voegt eraan toe dat het wereldwijde duurzaamheidsteam van Gap ‘tot de beste in de branche’ behoort.

In zijn meest recente duurzaamheidsverslag meldt Gap een reeks belangrijke mijlpalen. Met name het behalen van zijn doel om honderd procent van zijn katoen uit ‘duurzamere bronnen’ te halen en de toename van het gebruik van gerecycled polyester tot 65 procent.

Het bedrijf noteerde ook een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Scope 1 en 2 met 70 procent ten opzichte van de basislijn van 2017. Verder werd 46 procent hernieuwbare elektriciteit in de directe bedrijfsactiviteiten bereikt.