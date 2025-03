Nieuwe CEO voor Decathlon: Javier López neemt leiding

De multinationale sportmodegigant Decathlon herstructureert haar directie en benoemt de Spanjaard Javier López tot nieuwe CEO van het bedrijf. Deze benoeming volgt op die van Julien Leclercq tot voorzitter van de Decathlon Group, afgelopen februari.

Met een carrière van 26 jaar bij het sportmodebedrijf bekleedde Javier López tot nu toe, en sinds 2022, de functie van Global Chief Value Chain Officer bij Decathlon. Een positie waar hij uiteindelijk in terechtkwam na bijna vier jaar, van 2012 tot 2015, verantwoordelijk te zijn geweest voor de Decathlon-business in Duitsland, en na acht jaar, van 2015 tot 2022, als algemeen directeur van Decathlon in Spanje. Nu neemt hij de hoogste leidinggevende functie binnen de multinationale sportmodegigant op zich als nieuwe CEO van Decathlon. Vanuit deze positie zal hij de toekomst van het bedrijf leiden, als opvolger van Barbara Martin Coppola, en samenwerken met Julien Leclercq na diens benoeming tot voorzitter van de Decathlon Group afgelopen februari. Zijn benoeming tot CEO werd vandaag aangekondigd door de Raad van Bestuur van Decathlon.

“Ik voel me bijzonder vereerd met het vertrouwen dat Julien en de Raad van Bestuur in mij stellen door mij deze nieuwe functie toe te vertrouwen, en ik bedank Barbara, met wie ik de afgelopen drie jaar met plezier in het directiecomité heb samengewerkt”, aldus Javier López, de nieuwe CEO van de Decathlon Group, in een verklaring die is vrijgegeven door de directie van het sportbedrijf. “Als Decathlon-medewerker met 26 jaar ervaring ben ik trots op het werk dat we in de loop der jaren hebben verricht om de voordelen van sport voor steeds meer mensen over de hele wereld beschikbaar te maken”; en vanaf nu zullen we “samen, met al onze teams, met vastberadenheid, enthousiasme en nederigheid, onze economische ontwikkeling en onze inspanningen om onze menselijke en ecologische verplichtingen na te komen, stimuleren”.

Een nieuwe fase

Met zijn benoeming tot nieuwe CEO, en samen met de richting die Leclercq aangeeft, zullen beide directeuren proberen deze nieuwe fase van groei en expansie te leiden waarnaar ze Decathlon willen brengen, voortbouwend op de erfenis van Barbara Martin Coppola, die sinds maart 2022 CEO van Decathlon was. Een periode waarin het bedrijf mijlpalen heeft bereikt zoals de invoering van de vernieuwde huisstijl en de herstructurering van de merkenportfolio.

“Ik wil Barbara dan ook bedanken voor het waardevolle werk dat ze de afgelopen drie jaar heeft verricht”, aldus Julien Leclercq, voorzitter van de Decathlon Group. Dankzij dat werk “is Decathlon vandaag de dag een sportmerk dat wereldwijd steeds meer erkenning krijgt voor zijn producten, zijn betrokkenheid en zijn positieve impact”, en op basis daarvan “begint het bedrijf nu aan een nieuwe fase in zijn geschiedenis”, waarvoor “ik het volste vertrouwen heb in Javier en zijn natuurlijke vermogen om mensen te verenigen, onze ambitie te stimuleren en nieuwe hefbomen voor duurzame groei te identificeren, terwijl hij tegelijkertijd onze unieke menselijke en inclusieve cultuur verder versterkt”.

“De afgelopen drie jaar hebben we een belangrijke ontwikkeling ingezet bij Decathlon”, en daarvoor “wil ik alle teams bedanken, wier toewijding dit werk mogelijk heeft gemaakt”, waarmee “we het merk Decathlon opnieuw hebben gepositioneerd door de klantervaring in de fysieke winkel en in de onlinehandel, die nu 20 procent van onze omzet vertegenwoordigt, te herdefiniëren”, aldus Barbara Martin Coppola, de voormalige CEO van Decathlon. Daarnaast “hebben we onze merkenportfolio opnieuw vormgegeven, wereldwijde partnerschappen gesloten en nieuwe modellen voor de circulaire economie gecreëerd”; een reeks mijlpalen waarvoor “ik enorm trots ben op de vooruitgang die we hebben geboekt”, en waarvoor “ik er het volste vertrouwen in heb dat Javier een steeds ambitieuzer bedrijf als Decathlon zal leiden”.