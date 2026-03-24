Nieuwe CEO voor kindermerk Little Dutch

Het Nederlandse kindermerk Little Dutch heeft een nieuwe topman. George Rietbergen is bekendgemaakt als nieuwe CEO in een persbericht.

Volgens een persbericht van Little Dutch is de komst van de nieuwe topman een strategische stap om de volgende groeifase van het merk te faciliteren. De onderneming staat bekend om haar kenmerkende zachte kleuren en verfijnde details, waarbij alle artikelen uitvoerig worden getest op duurzaamheid en betaalbaarheid.

De aanstelling van Rietbergen is volgens een persbericht van Little Dutch essentieel voor de internationale expansie via een wereldwijd netwerk van licentiehouders, distributeurs en retailers. Oprichters Rinke van der Helm en Ad Ammerlaan benadrukken dat het bedrijf een uitzonderlijke groei doormaakt, waardoor de versterking van de organisatie en het aanstellen van nieuw management noodzakelijk is geworden. Rietbergen brengt uitgebreide leidinggevende ervaring mee uit diverse sectoren in zowel binnen- als buitenland. Het bedrijf beschikt daarnaast over een snelgroeiende internationale online winkel voor consumenten (D2C), die onder de nieuwe CEO verder zal worden uitgebouwd.

Rietbergen zelf ziet veel potentieel in de herkenbare identiteit van het merk en kijkt ernaar uit om de internationale groei te versnellen, zo meldt een persbericht van Little Dutch.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van een AI-schrijftool.