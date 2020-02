Nieuwe CEO voor Miu Miu

Het Italiaanse modelabel Miu Miu heeft Benedetta Petruzzo benoemd als nieuwe CEO. Dat schrijven diverse media, waaronder Textilwirtschaft. Petruzzo vervangt voormalig topvrouw Maria Cristina Lomanto, die Miu Miu afgelopen zomer verliet.

Voorheen was Petruzzo werkzaam in de Verenigde Staten, waar ze uitvoerend vice president van Kering Eyewear was. Daarvoor werkte de Italiaanse in de financiële sector.

Petruzzo’s voorganger Lomanto verliet haar functie om schoenenlabel Roger Vivier van de Tod’s Group te gaan leiden.