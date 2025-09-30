Nieuwe CEO voor Pandora: Berta de Pablos-Barbier volgt Alexander Lacik op

De Deense sieradenleverancier Pandora A/S krijgt een nieuwe directrice. De retailer maakt dinsdag bekend dat CEO en president Alexander Lacik, die sinds 2019 aan het hoofd van het bedrijf staat, aftreedt tijdens de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op elf maart 2026.

Zijn opvolgster is al intern gevonden: marketingdirecteur (CMO) Berta de Pablos-Barbier neemt volgens het bedrijf de functies van Lacik over. Haar taak is de ‘voortdurende strategische evolutie’ van het bedrijf voort te zetten en daarbij voort te bouwen op de ‘sterke resultaten’ die onlangs onder leiding van Lacik zijn behaald.

De beoogde CEO stapte in 2024 over van LVMH naar Pandora

De beoogde directrice trad in november 2024 in dienst bij Pandora als CMO. De Spaanse heeft volgens het bedrijf dertig jaar leidinggevende ervaring bij internationale bedrijven in de luxe- en consumentengoederenindustrie. Zo was ze van 2020 tot 2024 president en CEO van champagnemerk Moët & Chandon, onderdeel van het Franse luxegoederenconcern LVMH. Daarvoor was ze onder meer werkzaam voor Mars, Lacoste en Boucheron.

Voorzitter Peter Ruzicka licht de personeelsbeslissing toe: “De raad van bestuur is zeer verheugd dat Berta de Pablos-Barbier de volgende CEO van Pandora wordt. We hebben haar, samen met Alexander Lacik, aan boord gehaald als mogelijke CEO-kandidaat en tijdens onze zoektocht bleek zij de duidelijke nummer één,” verklaart hij in een verklaring. “Ze is een visionaire leidster met uitstekende analytische vaardigheden en een perfecte mix van ervaring bij topmerken in de luxe-, mode- en consumentengoederenindustrie.”

“De Pablos-Barbier is de juiste persoon om onze verdere groei te stimuleren, en ik ben blij dat we tijdens deze soepele en geordende leiderschapswissel onze strategische focus en dynamiek kunnen behouden,” aldus Ruzicka.