Nieuwe CEO voor Tapestry

Joanne Crevoiserat is benoemd tot CEO van modebedrijf Tapestry Inc. uit New York, liet het bedrijf dinsdag weten in een persbericht. Crevoiserat zal met onmiddellijke ingang in functie treden.

Crevoiserat is sinds juli 2020 interim-CEO van het bedrijf, nadat ze in augustus 2019 bij het bedrijf in dienst trad als CFO. Daarvoor was ze werkzaam bij Abercrombie & Fitch. Naar verwachting zal Crevoiserat ook worden benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Tapestry tijdens de volgende periodiek geplande bestuursvergadering. Susan Kropf, een onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur sinds juni 2006, blijft voorzitter.

“Na het voltooien van een uitgebreide interne en externe zoektocht, concludeerde de Raad unaniem dat Joanne de beste kandidaat is om het volgende groeipad van Tapestry als CEO te leiden”, zegt Kropf in een persbericht. “Ze speelde een belangrijke rol bij het bepalen van de strategische agenda van Tapestry en heeft een duidelijke visie voor wat nodig is om ons succes in de toekomst te stimuleren. “