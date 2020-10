Nieuwe CEO voor Trussardi

Sebastian Suhl is benoemd tot CEO van het Italiaanse label Trussardi, zo meldt WWD. Suhl zal per 26 oktober in functie treden.

Tomaso Trussardi, voorzitter van Trussardi, vertelde WWD dat de komst van Suhl “een fundamenteel onderdeel is van onze strategie om internationaal te groeien en te ons merk diverser te maken met een steeds meer globale blik. We zijn ervan overtuigd dat zijn onderscheidende bijdrage en ervaring ons in staat zullen stellen concrete resultaten te boeken op het gebied van strategische positionering en commerciële ontwikkeling.”

Suhl wordt ook bestuurslid van Trussardi. De laatst bekende functie van de toekomstig toekomstig CEO was bij Valentino als Managing Director of Global Markets. Eind 2019 verliet hij het merk. Suhl heeft ook gewerkt als CEO van Marc Jacobs International, waar hij drie jaar heeft gewerkt. Andere namen op het cv van Suhl zijn onder meer Givenchy en Prada, waar hij elf jaar lang gewerkt heeft.

Bij Trussardi zal Suhl verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de kapitaal- en financiële structuur van het bedrijf. Ook wordt gespeculeerd dat Trussardi naar de beurs zou kunnen gaan, aangezien Suhl in het verleden bedrijven heeft voorbereid op een beursgang, waaronder Prada en Marc Jacobs.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.