Nieuwe Chief Brand Officer bij Crocs, Inc.

Crocs, Inc. heeft de promotie van Terence Reilly tot executive vice president, chief brand officer, bekendgemaakt. De promotie is per direct van kracht. In deze nieuw gecreëerde functie zal Reilly toezicht houden op de marketing- en communicatiefuncties voor zowel de merken Crocs als Heydude.

Reilly, een ervaren merkexpert, krijgt de taak om de marketingvisie voor beide merken vorm te geven, de creatieve richting te verbeteren en hun storytelling te versterken om wereldwijde verhalen te versterken en de consumenten wereldwijd meer te betrekken. Hij blijft rapporteren aan algemeen directeur Andrew Rees en zal samenwerken met Anne Mehlman, executive vice president, brand president voor Crocs, evenals het Heydude-merkmanagement.

Andrew Rees zal ook dienen als interim-president voor het merk Heydude, samen met het senior managementteam, totdat er een permanente structuur is vastgesteld.

In een reactie op zijn nieuwe rol zei Reilly: “Hoewel we de afgelopen tien jaar opmerkelijk succes hebben gezien, van Post Malone tot Jelly Roll en zoveel daartussenin, geloof ik dat we nog maar net begonnen zijn. In samenwerking met Andrew en Anne ben ik vereerd om een sleutelrol te spelen in het uitdragen van de toekomstige visie van Crocs, Inc.”

Rees sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe rol van Reilly en benadrukte zijn recente succes met het merk Heydude. “Sinds Terence in 2024 terugkeerde naar Crocs, Inc. heeft het merk Heydude aanzienlijke aantrekkingskracht gekregen onder zijn leiding. Hij heeft een team gemobiliseerd, de strategische focus van het merk aangescherpt en authentieke verbindingen met onze consumenten hersteld”, aldus Rees.

“Met Terence in deze nieuwe rol en in samenwerking met ons bewezen managementteam, zal deze verschuiving een verhoogde focus creëren op het stimuleren van ‘heat and energy’ voor beide merken en disruptieve innovatie stimuleren terwijl we in contact komen met onze consumenten en klanten over de hele wereld”, voegde hij eraan toe.