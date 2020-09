Nieuwe CMO voor Maison Margiela

Tanja Ruhnke voegt zich bij Maison Margiela als de nieuwe chief marketing officer (CMO) van het bedrijf, zo meldt WWD. Dit is een nieuwe rol binnen het bedrijf en Ruhnke zal rapporteren aan de nieuwe CEO van Maison Margiela, Gianfranco Gianangeli.

De vorige baan van Runhnke was als vice-president communicatie voor Valentino. Andere functies op haar cv zijn onder meer vice-president van internationale branding en communicatie bij Alexander Wang en vice-president van PR bij KCD Worldwide.

Sinds 2014, toen John Galliano als creatief directeur bij het bedrijf kwam, heeft Maison Margiela jaar na jaar een indrukwekkende groei doorgemaakt. Het merk, dat eigendom is van OTB, had in 2019 een omzet van meer dan 200 miljoen euro.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.