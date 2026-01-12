Nieuwe generatie aan het roer bij Vousten Mode

De vierde generatie heeft het stokje overgenomen bij Vousten Mode in Schijndel. Per 1 januari 2026 is het eigenaarschap overgegaan van Theo Vousten naar zoon Thomas. Thomas zal het familiebedrijf gaan runnen met zijn partner Charlotte, zo meldt het Brabants Dagblad.

Het familiebedrijf bestaat in 2026 100 jaar. Het bedrijf heeft dan ook het predicaat Hofleverancier ontvangen op 8 januari. Dit predicaat wordt uitgereikt aan kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in de regio en in de branche. Een bedrijf moet minimaal honderd jaar oud zijn en de ondernemers van onbesproken gedrag. Nederland telt ongeveer 500 bedrijven die zichzelf hofleverancier mogen noemen. “Een koninklijke erkenning die wij zien als een bekroning op een eeuw vakmanschap, ondernemerschap en vertrouwen van onze klanten”, zo is te lezen op de website van Vousten Mode.

Vousten Mode is gespecialiseerd in luxe modemerken. In het portfolio zitten merken zoals Jacob Cohen, Stone Island, C.P. Company en Santoni.