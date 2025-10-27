Nieuwe marketingstructuur: Puma benoemt Maria Valdes tot Chief Brand Officer

Het Duitse sportmodebedrijf Puma SE heeft op maandag een hervorming van zijn afdeling Brand Marketing aangekondigd. In dit kader is een sleutelpositie opnieuw ingevuld.

Maria Valdes leidt de nieuwe organisatie als Chief Brand Officer op directieniveau, zo meldt het bedrijf. In deze rol is zij verantwoordelijk voor de afdelingen Brand Marketing, Product, Creative Direction, Innovation en Go-to-Market. De 41-jarige maakt sinds 2023 deel uit van de raad van bestuur van het bedrijf en bekleedde voorheen de functie van Chief Product Officer.

De overkoepelende nieuwe organisatie-eenheid stelt Puma in staat om ‘de storytelling voor zijn producten te verbeteren en consistenter te maken’, aldus een persbericht. Productontwikkeling en storytelling vinden nu ‘parallel plaats’. Het doel is om op deze manier ‘authentieke en impactvolle verhalen te vertellen’ en zo consumenten te inspireren. Als onderdeel van de hervorming wordt de afdeling Sport Marketing gescheiden van Brand Marketing en rapporteert deze direct aan CEO Arthur Hoeld, aldus het bedrijf.

De CEO van Puma licht de achtergrond van de reorganisatie, die per direct ingaat, toe: “Met ons fantastische archief en onze toonaangevende performance-producten, zoals onze Nitro-technologie, hebben we de perfecte gelegenheid om inspirerende verhalen te vertellen. De eerdere storytelling-aanpak van Puma was echter te gefragmenteerd”, aldus Hoeld in een verklaring. “Door storytelling en productontwikkeling vanaf nu parallel te laten ontstaan, versterken we onze product-iconen en performance-producten en creëren we de nodige structuren om Puma beter te positioneren ten opzichte van zijn concurrenten in de sportindustrie.”