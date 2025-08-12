Nieuwe structuur: Brits modemerk Lucy & Yak wordt eigendom van werknemers

Brits lifestylemerk Lucy & Yak is overgestapt op een bedrijfsmodel met werknemersparticipatie. Via een speciaal trustfonds krijgen de werknemers een meerderheidsbelang in het bedrijf. Deze beslissing komt voort uit de wens van medeoprichters Lucy Greenwood en Chris Renwick om de winst van de afgelopen acht jaar te delen met hun werknemers.

Als werknemerseigendomstrust (EOT) behouden de werknemers van Lucy & Yak een controlerend belang in het bedrijf. Ze worden hiermee indirecte eigenaren en belangrijke begunstigden. Naast het bevorderen van een gezamenlijk doel hoopt het bedrijf hiermee de betrokkenheid van werknemers te vergroten en de stabiliteit van het bedrijf te verbeteren door de mensen centraal te stellen.

Greenwood en Renwick geven aan dat ze achter de schermen met het team zullen samenwerken om een soepele overgang naar een EOT te garanderen. Ze verwachten dat dit proces ongeveer zes maanden zal duren.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de twee dat ze bij de oprichting van het merk in 2017 ‘voorop wilden lopen in het anders aanpakken van zaken’. Ze wilden laten zien dat zaken anders kunnen en moeten worden gedaan, met een positieve impact op zowel mens als planeet.

‘We vieren nu acht jaar Lucy & Yak en we kunnen bijna niet geloven wat we in die tijd hebben opgebouwd. Niets van dit alles zou mogelijk zijn geweest zonder onze geweldige teams, die hard achter de schermen werken om onze visie tot leven te brengen’, aldus Greenwood en Renwick.

Vooruitkijkend voegen Greenwood en Renwick toe: ‘We zijn erg enthousiast over dit volgende hoofdstuk en willen jullie allemaal bedanken voor jullie steun in de afgelopen jaren. Onze community maakt Lucy & Yak tot wat het is: de vrolijke, kleurrijke plek waar je gewoon jezelf kunt zijn.’