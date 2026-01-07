Nieuwe topvrouw bij Givenchy en topman bij Christian Dior Couture

Luxeconcern LVMH maakt op woensdag 7 januari 2026 belangrijke directiewijzigingen bij twee van zijn vooraanstaande modehuizen bekend. Amandine Ohayon is de nieuwe CEO van Givenchy en Alessandro Valenti wordt adjunct-directeur-generaal voor commerciële activiteiten bij Christian Dior Couture. De benoemingen gaan respectievelijk op 9 en 12 januari 2026 in, aldus een persbericht van de groep.

Een nieuwe leiding voor Givenchy

Amandine Ohayon wordt de nieuwe algemeen directrice (CEO) van Givenchy. In deze leidinggevende functie is zij verantwoordelijk voor de toekomstige groei van het modehuis. Zij volgt Alessandro Valenti op en rapporteert rechtstreeks aan Pietro Beccari, de voorzitter en CEO van de LVMH Fashion Group en Louis Vuitton. Haar komst markeert een nieuwe fase voor het modehuis. De collecties worden ontworpen door Sarah Burton, die in 2024 is benoemd tot artistiek directrice.

Amandine Ohayon, afgestudeerd aan ESSEC Parijs, heeft ruime ervaring in de luxesector. Haar carrière startte in 1998 bij LVMH, bij modehuis Christian Lacroix in New York. Daarna vervulde zij marketing- en directiefuncties bij L'Oréal voor diverse beautymerken. Van 2018 tot 2023 was zij algemeen directrice van bruidsmodemerk Pronovias, waarna zij de leiding nam bij Stella McCartney.

Pietro Beccari verwelkomt haar komst. In een persbericht benadrukt hij haar “unieke vermogen om samen te werken met de meest creatieve talenten” en haar ‘expertise in retail’. Haar missie is de versnelling van een nieuw groeihoofdstuk voor het modehuis, in samenwerking met artistiek directrice Sarah Burton om dit ‘ambitieuze project’ te ontwikkelen.

Versterking van de commerciële directie bij Christian Dior Couture

Tegelijkertijd treedt Alessandro Valenti per 12 januari 2026 aan bij Christian Dior Couture als adjunct-directeur-generaal voor commerciële activiteiten. In zijn nieuwe functie neemt hij zitting in het directiecomité en rapporteert hij aan Pierre-Emmanuel Angeloglou, de algemeen directeur van het modehuis. Deze benoeming volgt op de nieuwe dynamiek onder leiding van Jonathan Anderson. Hij werd in juni 2025 benoemd tot artistiek directeur van de damescollecties van Dior als opvolger van Maria Grazia Chiuri.

Alessandro Valenti, afgestudeerd aan de Luigi Bocconi Universiteit, trad in 2014 in dienst bij de LVMH-groep. Hier bekleedde hij diverse verantwoordelijke functies bij Louis Vuitton, voordat hij voorzitter van de EMEA-regio en in 2024 algemeen directeur van Givenchy werd. Sidney Toledano bedankt Alessandro Valenti voor zijn effectieve management tijdens de ‘transsitiefase van Givenchy’. Hij stelt dat het modehuis nu ‘ideaal gepositioneerd’ is voor toekomstige groei.

Voor Christian Dior Couture is deze benoeming een antwoord op specifieke commerciële uitdagingen. Pierre-Emmanuel Angeloglou is ervan overtuigd dat Alessandro Valenti een ‘essentiële bijdrage’ levert aan de retail- en digitale prestaties van het merk, dankzij zijn visie en mobilisatiekracht.