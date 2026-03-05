Nike benoemt Cimarron Nix tot chief sustainability officer

De Amerikaanse sportkledinggigant Nike promoveert Cimarron Nix tot chief sustainability officer. Nix werkt al meer dan negen jaar bij het bedrijf. Voor haar nieuwe functie verhuist ze naar het hoofdkantoor van Nike in Oregon.

De benoeming is naar verluidt aangekondigd in een interne e-mail van chief operating officer Venkatesh Alagirisamy. De e-mail is ingezien door diverse media, waaronder Fashionnetwork.

Volgens de berichtgeving krijgt Nix de leiding over de bedrijfs- en duurzaamheidsstrategie van Nike. Ze volgt Jaycee Pribulsky op, die in september 2025 terugtrad uit de functie.

Alagirisamy, aan wie Nix rapporteert, stelt: “Nix en haar team zullen meetbare vooruitgang blijven boeken richting onze duurzaamheidsdoelstellingen, terwijl ze de visie en prioriteiten helpen vormgeven voor ons uitgebreide team van duurzaamheidsexperts binnen het bedrijf.”

Zoals vermeld op haar LinkedIn-pagina, begon Nix in 2017 bij Nike, aanvankelijk als directeur arbeid, duurzame productie en sourcing. Na diverse functies binnen deze afdelingen werd ze in maart 2024 uiteindelijk vicepresident global apparel and accessories manufacturing.

Voor haar tijd bij Nike bekleedde Nix verschillende functies binnen de afdelingen voor mensenrechten, arbeid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze werkte bij bedrijven als Hewlett Packard Enterprise, HP, J.Crew en Level 3 Communications.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Nike voor meer informatie.