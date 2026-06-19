Nike: John Rogers, Jr. treedt terug als bestuurslid en wordt strategisch adviseur

John Rogers, Jr., oprichter van Ariel Investments, maakt de overstap van zijn langdurige rol als bestuurslid bij Nike naar die van strategisch adviseur voor de Amerikaanse sportkledinggigant.

Nike kondigt aan dat Rogers, die sinds 2018 in het bestuur zit, zich niet herkiesbaar stelt voor de raad van bestuur tijdens de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in september 2026.

Na de vergadering wordt hij strategisch adviseur met een focus op onderwerpen als de toekomst van sport en de impact op de sociale gemeenschap.

In een verklaring bedankt uitvoerend voorzitter Mark Parker Rogers voor de begeleiding en steun tijdens zijn ambtstermijn.

“We kijken ernaar uit om te blijven profiteren van zijn expertise, terwijl we de kracht van sport benutten om wereldwijd positieve, blijvende verandering in gemeenschappen te stimuleren,” voegt Parker toe.

Rogers merkt op dat hij ernaar uitkijkt om Nike in een nieuwe hoedanigheid te ondersteunen en ‘de impact van het bedrijf op en de investeringen in sport, atleten en gemeenschappen over de hele wereld te helpen versterken’.

Hij vervolgt: “Ik heb nog steeds vertrouwen in de toekomst van Nike en ben dankbaar voor de kans om de missie verder te helpen.”