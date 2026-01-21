Nike kondigt leiderschapswijzigingen aan in belangrijke wereldwijde regio's

Het Amerikaanse sportmerk Nike maakt een reeks leiderschapswisselingen binnen het senior managementteam bekend. Het bedrijf wil hiermee de 'Sport Offense'-strategie versnellen en de wereldwijde activiteiten stroomlijnen. De wijzigingen betreffen leiderschapsposities in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), Greater China en Azië-Pacific en Latijns-Amerika (APLA).

Leiderschapstransitie in EMEA

Carl Grebert, de huidige vicepresident en algemeen directeur van EMEA, heeft besloten met pensioen te gaan na bijna 30 jaar bij het bedrijf. Grebert trad in 1997 in dienst bij het Amerikaanse bedrijf en bekleedde tijdens zijn loopbaan verschillende wereldwijde en regionale leiderschapsrollen. Nike-president en bestuursvoorzitter Elliott Hill merkt op dat Grebert al enige tijd aan een opvolgingsplan werkt voor een soepele overgang.

César Garcia volgt Grebert op als vicepresident en algemeen directeur van EMEA met ingang van 2 februari 2026. Garcia werkt al bijna 25 jaar bij het merk en begon zijn carrière als EKIN in Spanje. Zijn eerdere ervaring omvat algemene managementrollen binnen Global Running, West-Europa en de APLA-regio. Recentelijk richtte Garcia zich op integratie van merchandising en analytics om innovatie binnen het bedrijf op te schalen.

Nieuwe koers voor Greater China

In Greater China treedt Angela Dong terug uit haar functie en verlaat het bedrijf op 31 maart 2026. Dong kwam in 2005 bij het bedrijf en leidde de regio door belangrijke periodes, waaronder de Olympische Spelen in Peking en de uitbreiding van het digitale ecosysteem in China.

Cathy Sparks is benoemd tot vicepresident en algemeen directeur van Greater China. Sparks werkt al 25 jaar bij het bedrijf en begon haar carrière als winkelmedewerker in de Verenigde Staten. Eerder was zij vicepresident en algemeen directeur van APLA, waar zij verantwoordelijk was voor markttransformatie. Hill stelt dat Sparks zich richt op herstel van momentum en hernieuwde verbinding van het merk met sport en cultuur op de Chinese markt.

Interim-benoeming voor APLA

Na de overgang van Sparks naar de Greater China-divisie is Cristin Campbell benoemd tot interim-vicepresident en algemeen directeur van APLA. Campbell, die ook toetreedt tot het senior leiderschapsteam, is momenteel vicepresident van het Nike-merk voor APLA.

Campbell werkt al meer dan vijftien jaar bij het bedrijf, waarvan acht jaar binnen de APLA-regio met leiding over de Jordan- en dameskleding-categorieën. Het bedrijf geeft aan dat Campbell stabiliteit biedt voor de regio terwijl een permanente opvolger wordt gezocht.

Deze leiderschapsaanpassingen maken deel uit van de bredere 'Win Now'-acties om de positie van het merk op de wereldwijde markt te versterken.